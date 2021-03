Na última quarta-feira, 30, o cantor Aldiran Santana, da Banda Unha Pintada, recebeu alta médica após cinco dias de internamento para tratar de problemas renais. Durante a saída, o artista esteve de cadeira de rodas e foi homenageado pelos profissionais da unidade que cantaram a música Raridade, do evangélico Anderson Freire.

Já em sua residência, Aldiran gravou uma live em que fez um relato emocionante, chegando a afirmar que dias antes da internação já previa a morte. Ele ainda disse que, por 20 dias, ficou passando mal dentro de casa, mas que decidiu não contar a sua esposa por ela estar grávida.

Ele ainda afirmou que durante os 20 dias que antecederam ao internamento, ele já não estava aguentando andar e que decidiu ser levado ao hospital, porque entendia que se não fosse iria morrer. Nesse período, o artista também sofreu com ansiedade, testou negativo para a covid-19 e sofria com vômitos e dificuldade para se alimentar.



“A doença dos rins causa um inchaço muito grande e nesse checkup que fiz, me deu também esquistossomose, verme e bactérias. Na verdade, estou igual carro velho na oficina, mas eu não falava isso para não preocupar ninguém. Eu sou aquele tipo de gente que guarda tudo pra mim. Eu quis dar uma de forte e quase que empacotei”, acrescentou.

Aldiran também disse que sua voz está e continuará fraca, porque devido ao tratamento com a hemodiálise, ele somente poderá ingerir um litro de água por dia. “Eu não posso mais fazer exercícios físicos para não me dar sede, também não posso me cansar, para não ter sede. E quem trabalha com a voz sabe a necessidade que tem a água para a saúde de uma boa voz”, justificou.

E completou: “Eu queria muito ter voltado para casa curado, 100%, mas isso é um processo que ainda vai durar. A minha cura é uma certeza que eu tenho, porque Deus existe, mas é um processo demorado porque tenho que fazer algumas sessões de hemodiálise e só Deus é quem vai dizer até quando, porque vai depender da resposta do meu organismo”.

Durante a live, Aldiran recebeu mensagens de carinho, fé e esperança de diversos fãs do seu trabalho, além de grandes nomes da política sergipana, a exemplo do ex-governador Jackson Barreto, da prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade; do prefeito de Poço Verde, Iggor Oliveira; do deputado estadual Rodrigo Valadares. Outros artistas também foram solidários. Edcity comentou: “A vitória é certa,pra honra e glória de Deus! Força irmão!“.