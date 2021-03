Um adolescente de 13 anos invadiu, na tarde da segunda-feira (29), as dependências do Colégio Dom Bosco, no bairro Santa Catarina, próximo ao centro de Americana, no interior de São Paulo, supostamente para tentar matar a diretora da escola.

Segundo informações do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Piracicaba, que atende as cidades da região, uma pessoa teria percebido a chegada do garoto à escola e acionado a Polícia Militar.

Alunos que participavam de uma aula virtual foram surpreendidos pelo ato. A reprodução de trecho da vídeoconferência, publicada na web, revelou a gritaria dentro do colégio e apreocupação dos estudantes com o que ocorrida na escola.

O jovem teria entrado na unidade de ensino com uma espingarda de pressão e atirado na direção de uma pessoa e tentado tirar a própria vida.

O colégio publicou uma nota nas redes sociais endereçada às famílias dos estudantes em que confirma a ocorrência, diz que a polícia já está apurando o caso e reforça que não houve feridos.