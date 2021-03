Como mais uma das medidas para evitar aglomerações, diante do aumento dos novos casos da Covid-19 no município, a Prefeitura de Lagarto, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do Decreto nº 809, de 23 de março de 2021, decide por manter o ponto facultativo no âmbito dos órgãos públicos municipais, com exceção dos serviços de saúde, neste 1º de abril (Quinta-feira Santa).

Salientando que a vacinação dos grupos prioritários será realizada apenas no período da manhã. O atendimento das Unidades Básicas de Saúde seguem sem alteração.