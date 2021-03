A Secretaria de Estado de Saúde (SES) notificou, nesta segunda-feira(29), a empresa CR Oxigênio, fornecedora de oxigênio medicinal para unidades de saúde da rede pública do estado, para que preste esclarecimentos sobre as adequações necessárias para garantir o abastecimento de toda a rede pública de saúde, devido ao aumento das internações por Covid-19, garantindo assim, o cumprimento dos contratos com a Secretaria. A SES também pede esclarecimento sobre a disponibilidade da empresa contratada em aumentar o fornecimento do insumo em caso de emergência.

“Essa é uma medida preventiva. Com o crescimento das internações de pessoas vítimas da Covid-19, a Secretaria de Saúde se mantém vigilante ao aumento da demanda do gás. Cada unidade hospitalar possui uma pessoa responsável pelo monitoramento diário do fluxo dos gases medicinais, mas precisamos que a empresa contratada nos comunique sobre a capacidade produtiva e logística na continuidade da oferta do produto diante do cenário em que vivemos”, disse Mércia Feitosa, secretária de Estado da Saúde.

O ofício com a notificação foi enviado nesta segunda-feira, 29, e reitera outras duas solicitações de informações, feitas por e-mail, sobre o acompanhamento do consumo de oxigênio.

As unidades de saúde da rede pública do estado com maior consumo (Hospital de Urgências de Sergipe, Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e Hospitais Regionais) possuem tanques criogênicos fixos e são abastecidos por caminhão com oxigênio no estado líquido. As unidades menores (UPA Boquim, Neópolis e Tobias Barreto) usam cilindros de oxigênio gasoso. Para todas as modalidades, há abastecimentos reservas para o caso de emergências.

Rede integrada

Para reforçar a vigilância referente à suficiência de reserva de oxigênio medicinal nas unidades de saúde, as Secretarias de Estado da Saúde e do município de Aracaju estabeleceram a construção de uma rede compartilhada de informações para o monitoramento contínuo do consumo e do armazenamento de oxigênio medicinal. O reabastecimento será realizado através do sistema que permitirá que, quando o nível de reposição apresentar baixa, seja acionada a empresa fornecedora para reabastecimento