Nesta quarta-feira, 31, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), após reunião com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), anunciou novas medidas para frear a pandemia de covid-19 no estado. Dentre as medidas está a manutenção do toque de recolher das 20h às 05h de segunda a domingo.

Belivaldo informou também que as aulas presenciais serão retomadas somente no próximo dia 03 de maio, tanto na rede pública quanto na privada. Sendo assim, as aulas da rede estadual de ensino seguem sendo realizadas de maneira remota, como está ocorrendo atualmente. Segundo o governador, a volta as aulas de forma presencial abrange mais de 250 mil pessoas entre alunos e profissionais da educação.

Sobre as igrejas e templos religiosos, o governador de Sergipe informou que, por conta da Semana Santa e em respeito a fé do povo sergipano, tais espaços poderão abrir neste final de semana, com uma limitação de 30% na taxa de ocupação e respeitando todas as medidas sanitárias de higienização e distanciamento social. Todas as medidas citadas valerão até o dia 07 de abril.

Medidas que serão discutidas

Durante a coletiva de imprensa, Belivaldo disse que a preocupação é a com a nova cepa do novo coronavírus, a qual já possui 20 casos confirmados em Sergipe, sendo uma delas em Simão Dias. Ele culpou tal fator à lentidão no processo de vacinação. Por isso, informou que, na próxima semana, o comitê decidirá sobre um escalonamento no transporte público e no horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais.