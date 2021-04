A Prefeitura Municipal de Simão Dias beneficiou nesta Semana Santa três mil famílias com kit de peixes e leite coco, na zona rural e na sede do município, com o objetivo de resgatar a tradição.

Diante do momento pandêmico e evitando aglomeração de pessoas, as famílias beneficiadas foram previamente cadastradas pelos Agentes Comunitários de Saúde, que priorizaram os mais carentes e socialmente vulneráveis.

Toda a ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência Social e Trabalho da gestão municipal. Além disso, durante a entrega dos kits, os protocolos de biossegurança contra a Covid-19 foram cumpridos, mantendo o distanciamento, o uso ininterrupto de máscaras e a higienização constante das mãos.