Na última quarta-feira, 31 de março, o Governo Federal e a Caixa Econômica Federal anunciaram que iniciarão o pagamento do novo auxílio emergencial no próximo dia 06 de abril. O recurso será creditado em conta digital até o dia 22 de agosto.

Segundo a Caixa Econômica, os pagamentos serão escalonados, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, em ciclos de crédito em conta e saque em dinheiro. Já os beneficiários do Bolsa Família receberão o auxílio conforme o calendário habitual.

Quem terá direito ao Auxílio Emergencial em 2021

Pelas novas regras, inclusa pela Medida Provisória 1.039 / 2021, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três indivíduos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. É necessário que o beneficiário já tenha sido considerado elegível até o mês de dezembro de 2020, pois não haverá nova fase de inscrições.

Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso. A família receberá o benefício com maior valor, seja a parcela paga no âmbito do programa, seja o valor do Auxílio emergencial.

O valor médio do benefício será de R $ 250, variando de R $ 150 a R $ 375, um dependente do perfil do beneficiário e da composição de cada família.

As famílias, em geral, vão receber R$ 250;

A família monoparental, chefiada por uma mulher, vai receber R$ 375;

Pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.

Como o cidadão pode saber se foi aprovado para receber o AE?

De acordo com a Caixa Econômica, a Dataprev realizará o cruzamento dos dados das pessoas cadastradas no grupo de beneficiários com os critérios do novo programa. “A partir do dia 2 de abril, os cidadãos podem aferir o resultado do processamento no endereço auxilio.caixa.gov.br ou central 111”, informou o banco.