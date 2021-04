Na tarde da última quarta-feira, 31 de março, o secretário de Governo do Município de Poço Verde, José Roberto Xavier Souza, faleceu vítima de complicações provocadas pelo novo coronavírus (covid-19). A informação foi confirmada pelo prefeito Iggor Oliveira (PSD).

José Roberto Xavier foi intubado no dia 03 de março, após ser internado para tratamento em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para covid-19 em um hospital da rede privada, situado na capital sergipana. Inicialmente, ele adentrou a unidade apresentando um quadro clínico estável.

O secretário de Poço Verde faleceu em uma semana marcada pelo passamento de sergipanos dedicados à vida pública em decorrência da covid-19, a exemplo do ex-prefeito de Itaporanga e ex-presidente do Sebrae Sergipe, Emanoel Sobral; e do ex-vereador estanciano Sérgio da Larissa.