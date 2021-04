Na última quarta-feira, 31 de março, o deputado federal lagartense Fábio Reis (MDB) recebeu as prefeitas de Pedrinhas, France de Domingos, e de Riachão do Dantas, Simone de Dona Raimunda, que o procuraram para solicitar o envio de emendas parlamentares para os seus respectivos municípios.

Na oportunidade, Fábio Reis reafirmou seu compromisso de contribuir com o desenvolvimento de tais cidades. “É muito importante essa troca para que eu consiga entender as reais necessidades de cada local e assim possa usar do meu mandato para trazer cada vez mais recursos para a população”, comentou o deputado.

Já a prefeita Simone Andrade agradeceu pelas emendas já destinadas e atenção dispensadas pelo deputado lagartense e reafirmou que segue incansável na luta por mais investimentos em Riachão do Dantas. “Trabalhar, trabalhar e trabalhar, foi para isso que assumir essa gestão! Estou gestora, para ir em busca do que meu povo merece e nossa localidade precisa”, frisou a gestora.