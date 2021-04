A entrega de máscaras de um dos personagens da páscoa, motivou a contação de estórias entre os pequenos e seus pais ou responsáveis, sem a necessidade de sair de casa.

A atividade lúdica buscou levar alegria, fortalecer vínculos familiares, além de incentivar a garotada ao hábito da leitura, a ampliação das experiências sociais, o desenvolvimento da imaginação, a capacidade de escutar e dar sequência lógica aos fatos, a ampliação do vocabulário e a potencialização da importância da linguagem oral.

“As famílias receberam nossa equipe com muita satisfação, sendo resguardados todos os cuidados com a saúde neste momento de pandemia. E como feedback os pais ou responsáveis nos enviaram fotos e vídeos executando as atividades com os materiais disponibilizados. Nossa motivação é cuidar do nosso futuro, hoje,” ressaltou a prefeita de Lagarto Hilda Ribeiro.