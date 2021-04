m evento online promovido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na última terça-feira (30), a presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade, afirmou que a Fiocruz vai apresentar pedido à Anvisa para que sejam realizados estudos da vacina de Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19 para uso pediátrico. Nísia, porém, não estipulou uma data para encaminhar esse pedido à Anvisa, mas disse que será “em breve”.

Segundo a presidente da Fiocruz, esse deve ser um dos focos de atenção da instituição, citando o exemplo da Pfizer/BioNTech, que já está vacinando pessoas a partir dos 16 anos nos Estados Unidos, e já iniciou testes para vacinar crianças com menos de 12 anos.

“Estamos no início de começar esse protocolo para pesquisa no Brasil da vacina que estamos produzindo na Fiocruz, em acordo com a AstraZeneca, para uso pediátrico. Espero que tenhamos aprovação em breve desse estudo”, disse Nísia.

Ela também citou a importância de focar em testes para vacinar mulheres grávidas que, segundo afirmou, têm acompanhado casos graves envolvendo gestantes e, por isso, “este deve ser outro grupo de preocupação de vacinas para Covid”.

Atualmente, o registro da vacina de Oxford/AstraZeneca é somente para pessoas acima dos 18 anos. A Fiocruz já detém o direito para o envase na própria instituição usando insumos importados. A previsão é de que ainda neste primeiro semestre o processo de produção das vacinas seja 100% nacional.