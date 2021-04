Nesta semana, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) aprovou um Projeto de Lei, de autoria do deputado estadual João Marcelo, que reconhece o evento denominado Forró Alegre, realizado no município de Monte Alegre de Sergipe, situado no alto sertão sergipano, como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado.

A proposta tem o objetivo de assegurar a continuidade do evento. Por isso, ela ainda estabelece que o evento festivo, que é realizado anualmente, seja inserido no calendário oficial de eventos do Estado de Sergipe.

No Projeto de Lei, que seguiu e ainda aguarda a sanção do governador Belivaldo Chagas, o deputado estadual João Marcelo reforça que o evento junino serve para reproduzir valores, fortalecer a identidade cultural e seus espaços de resistência, bem como os laços comunitários.

“Essa é uma manifestação tradicional de Monte Alegre que já tem o reconhecimento da Câmara Municipal. Agora, com a aprovação do projeto, também passa a ser reconhecida como um Patrimônio Imaterial e Cultural do nosso Estado, ganhando ainda mais destaque”, destacou o parlamentar.

Breve Histórico

O Forró Alegre foi idealizado por Antônio Fernandes Rodrigues Santos e teve sua primeira edição em 1993 com a realização do “Casamento do Matuto”, onde as pessoas se fantasiavam com trajes típicos para realização da cerimônia conjugal. Após o casamento, iniciava-se um cortejo com cavalos e carroças saindo do Povoado Baixa Verde com destino a cidade de Monte Alegre de Sergipe.

“O evento se consolidou e o festejo ganhou milhares de adeptos, passando a ser comemorado todos os anos com apresentações de forrozeiros de renome nacional, atraindo pessoas de todas as regiões de Sergipe”, ressalta o deputado João Marcelo.