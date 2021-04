Nesta semana, um fato inusitado ocorreu no município de Riachão do Dantas, mais precisamente no povoado Tanque Novo. É que a família do senhor Liozidorio Brígido de Souza, vítima da covid-19, na última terça-feira, 30, acabou recebendo – três dias após o óbito – um caixão lacrado contendo o corpo de uma mulher para o sepultamento, que ocorreu no cemitério do mencionado povoado.

Segundo informações de Paulo Guimarães, do Portal Riachão, a família do senhor Liozidorio Brígido somente descobriu a troca após o sepultamento, realizado na manhã de ontem, 02. Uma vez que minutos depois do ato fúnebre, por volta das 11h45, a família recebeu uma ligação do Serviço de Verificação de Óbito (SVO), informando que havia trocado os corpos, o que revoltou e indignou a família.

“Meu irmão já tinha nota algo muito estranho, o tamanho do caixão, achamos que era muito grande para o corpo de nosso pai, que era um senhor de baixa estatura e que estava muito magro em seus últimos dias de vida”, disse uma das suas filhas ao Portal Riachão.

Além disso, a indignação decorre do fato de que o senhor Liozidorio havia falecido no último dia 30, por volta das 21:40, e após todo o protocolo, o sepultamento somente veio a ocorrer na última sexta-feira, 02, por volta das 11 horas. Por isso, os familiares indignados com o acontecido afirmaram que irão procurar as medidas cabíveis junto a justiça, para investigar o caso.