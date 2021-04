A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, e em parceria com a empresa Recigraxe, está realizando dentro do projeto ‘Bons óleos! Você doa, nós reciclamos a natureza agradece’ o 1º Ecoponto de recolhimento de óleo de cozinha (soja, Girassol etc). Aquele que após a fritura é geralmente descartado irregularmente na rede de esgoto.