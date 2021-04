As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram divulgadas nesta terça-feira, 30, e os estudantes deram o primeiro passo a caminho do Ensino Superior. Calcular a média e conhecer a nota da redação é um momento importante para testar as chances mediante as milhares de universidades pelo país. Em meio a uma pandemia, estudar não foi tarefa fácil. Cuidar de si e do outro também não.

Para alguns alunos da Rede Pública Estadual de Educação, a rotina escolar foi modificada e a adaptação, inevitável. Com aulas remotas, eles se prepararam para a prova e alcançaram êxito. Segundo dados preliminares do Serviço de Ensino Médio da Seduc e do Programa Pré-Universitário, já contabilizam mais de 500 alunos da rede estadual que obtiveram de 800 a 980 pontos na Redação, dentro os quais 21 estudantes do Preuni Seduc obtiveram nota 960, e outros 10, 980. Para Gisele Pádua, coordenadora do Preuni, os resultados atingidos estão em um contexto atípico e também tendem a crescer à medida em que as informações vão sendo contabilizadas. “Estou muito feliz e vejo como superpositivos os resultados diante do contexto que vivenciamos em 2020. Cada nota está sendo comemorada com muita emoção. Foi um esforço extraordinário de estudantes e professores”, disse.

Além do Pré-Universitário, programas e projetos desenvolvidos pela Seduc, como o Portal Estude em Casa, que viabiliza simulados, videoaulas, podcasts, arquivos e outras ferramentas, os estudantes tiveram à disposição uma comunidade escolar online para oferecer o direito fundamental da educação.