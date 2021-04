O brasileiro Gilbert “Durinho” Burns já tem sua primeira luta marcada para buscar uma nova disputa de cinturão no peso-meio-médio (até 77,1kg). O último desafiante de Kamaru Usman vai enfrentar o americano Stephen Thompson no UFC 264, no dia 10 de julho, em local ainda não anunciado. Foi o presidente do Ultimate, Dana White, quem revelou o casamento da luta para o site “Espn.com”.

Durinho disputou o título dos meio-médios em 13 de fevereiro, no UFC 258, em Las Vegas, mas acabou nocauteado por Usman no terceiro round. Foi a primeira derrota do brasileiro na categoria, incluindo quatro vitórias consecutivas desde que subiu à divisão em definitivo em 2019. Segundo colocado do ranking até 77kg, Durinho tem 19 vitórias e quatro derrotas na sua carreira no MMA.

O americano Stephen Thompson, 38, também já disputou o cinturão – duas vezes: na primeira, empatou com o então campeão Tyron Woodley; na segunda, perdeu na decisão dos juízes. Quinto do ranking, “Wonderboy” tem um cartel de 16 vitórias, quatro derrotas e um empate, e venceu suas últimas duas lutas.