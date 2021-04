No começo da noite deste sábado, a ex-vereadora Maria Acácia Carvalho Ribeiro, popularmente conhecida por Acácia Ribeiro, faleceu. Segundo informações, ela passou mal por volta das 18h e foi levada ao Hospital Universitário de Lagarto, onde evoluiu a óbito. Ela tinha 62 anos e seu passamento pegou todos de surpresa.

Acácia Ribeiro era tia do deputado estadual Gustinho Ribeiro, irmã do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, além de ser uma das filhas do saudoso ex-deputado estadual e ex-prefeito de Lagarto, Rosendo Ribeiro Filho, o popular Ribeirinho.

Nascida no dia 07 de junho de 1958, ela disputou por várias vezes um mandato de vereadora por Lagarto e chegou a ocupar uma vaga na legislatura passada, onde compôs a base de situação da prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro. Na oportunidade, defendeu com unhas e dentes o seu grupo e até chegou a convidar oposicionistas a integrarem a base aliada.

Além disso, atualmente, ela estava filiada ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) e exercia a função de secretária-adjunta da Assistência Social do Município de Lagarto. Uma vez que, nas eleições de 2020, ela havia ficado na suplência na disputa por uma vaga na Câmara Municipal de Lagarto.

Até o fechamento desta reportagem, nenhum integrante da Família Ribeiro havia se pronunciado sobre o assunto. O Portal Lagartense seguirá acompanhando os desdobramentos do caso.