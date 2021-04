Na tarde deste sábado, 3, o Lagarto Futebol Clube empatou em 2 a 2 com o Clube Sportivo Sergipe em partida realizada na Arena Batistão, em Aracaju. O jogo foi válido pelo Campeonato Sergipano de 2021.

O primeiro gol foi marcado pelo Márcio aos 30 minutos do primeiro tempo. Oito minutos depois, Doda deixou tudo igual ao marcar um gol de falta para o time colorado. Fim do primeiro tempo: Lagarto 1 x 1 Sergipe.

Já no segundo tempo, Valdeir virou para o Lagarto ao marcar um gol de cabeça aos 56 minutos. A partir daí, o Sergipe pressionou e Thiago Silvy conseguiu deixar tudo igual novamente aos 77 minutos. Fim de jogo: Lagarto 2 x 2 Sergipe.

Com o resultado, o Lagarto ainda se manteve na liderança do Grupo B do Sergipão 2021. Além disso, os trabalhos do Verdão agora se voltarão para o confronto do próximo sábado, 10, contra o Frei Paulistano, no Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana.