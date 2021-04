No último final de semana, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu 15 corpos em Sergipe, dos quais três foram recolhidos nos municípios de Lagarto, Riachão do Dantas e Boquim.

Em Lagarto, o órgão recolheu o corpo do jovem Gileno Vinícius do Nascimento Sousa, de 20 anos, que morreu em um acidente motociclístico no povoado Quilombo. Seu corpo já foi liberado e sepultado sob forte comoção de amigos e familiares.

Em Riachão do Dantas, o IML recolheu o corpo de Antônio Aprijo dos Santos, de 67 anos, que morreu por enforcamento, no povoado Campo do Veado. Já em Boquim foi recolhido um corpo de um homem, sem identificação, vítima de queda de moto na Rodovia SE-282.

Os demais corpos foram recolhidos em Aracaju, Carira, Capela, Estância, Itabaiana, Porto da Folha, Nossa Senhora do Socorro e Propriá. Entre as causas de morte mais recorrentes estão: acidente de trânsito (04), homicídio por arma de fogo (03), enforcamento (02) e homicídio por arma branca (02). Além disso, quatro corpos ainda não tiveram a causa da morte detectada.