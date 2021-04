Na madrugada desta segunda-feira, 05, um homem ainda não identificado foi encontrado morto, nas margens da rodovia estadual SE-339, próximo ao município de Nossa Senhora das Dores, situado na região leste de Sergipe.

Segundo informações, o corpo estava com várias marcas de espancamento e a suspeita é que o homem tenha sido morto a pauladas. Além disso, a Polícia Militar informou que a vizinhança chegou a ouvir gritos de socorro.

A PM ainda informou que o homem teria ingerido bebida alcoólica durante o dia e que durante a noite teria saído com alguns amigos. No entanto, diante do infeliz desfecho, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.