Para esta semana, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) prevê tempo nublado e a ocorrência de chuvas isoladas em Lagarto.

Neste período, as temperaturas devem oscilar entre 33ºC e 21°C, sendo que as temperaturas mais baixas devem ser registradas no período noturno. Lembrando que a mudança repentina do tempo faz parte do Outono.

O INPE ainda observa que nesta terça-feira, 06, está prevista a ocorrência de chuvas isoladas ao longo do dia, e que no dia seguinte – quarta-feira, 07 – pancadas de chuva devem cair sobre o município a partir da tarde.