A prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou que neste domingo, dia 04, foram confirmados mais 23 casos de coronavírus.

De acordo com o boletim epidemiológico da prefeitura, são 14 pacientes do sexo feminino, sendo 10 residentes em zona urbana e 04 em zona rural e 09 pacientes do sexo masculino, sendo 06 residentes em zona urbana e 03 em zona rural.

A faixa etária predominante compreende os adultos com idade entre 30 a 39 anos.