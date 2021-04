A Loja de Calçados Brício, que incendiou na madrugada do último domingo de Páscoa, em Lagarto, já tem previsão para ser reaberta. Segundo o empresário e presidente do Grupo Brício, Charles Brício, a reabertura da unidade comercial levará mais de 90 dias.

Incêndio foi registrado na madrugada do último domingo de Páscoa 1 de 2

A declaração do empresário foi dada em entrevista ao Programa Juventude Notícias, apresentado ontem, 05, na Rádio Comunitária Juventude FM. Na oportunidade, Charles explicou que o incêndio foi causado pela instalação elétrica e que o prazo para reabrir a loja foi estabelecido porque o fogo acabou destruindo todos os móveis.

“O que importa é que não houve nenhum incidente com pessoas, porque os danos materiais a gente reconquista novamente. Então é um momento triste, mas também feliz, por estar bem com a família e com os funcionários. Todo mundo se sensibilizou, tanto que logo fomos lá limpar a loja e já estamos com a mercadoria que sobrou em promoção, na loja vizinha ao Banco do Brasil”, acrescentou.

Charles ainda explicou que a reabertura da loja situada na feira livre de Lagarto demorará mais de 90 dias, devido aos danos causados pelo incêndio. “Acho que deve levar mais de 90 dias, porque, nós perdemos todos os móveis e, quando os bombeiros chegaram, infelizmente, o forro de gesso já estava caindo. Então foi realmente uma tragédia muito difícil, mas a gente fica feliz por não ter ocorrido nenhum acidente com pessoas”, justificou.