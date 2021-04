O número de óbitos em Lagarto provocados pelo novo coronavírus (covid-19) segue crescendo dia após dia. Tanto é que ontem, 5, o município atingiu a marca de 133 vidas perdidas para a pandemia.

Segundo o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, a última vítima fatal da covid-19 em Lagarto foi um idoso de 84 anos, com comorbidades prévias, que estava internado em hospital da rede pública.

Além do óbito, a SMS de Lagarto confirmou mais cinco casos de coronavírus, em quatro pacientes do sexo masculino, sendo três residentes em zona urbana e um em zona rural; e um paciente do sexo feminino, residente em zona urbana.

Ainda na última segunda-feira, foram registrada mais duas altas por cura, subindo para 4.307 o número de pessoas curadas em Lagarto. A SMS ainda contabiliza 10.672 pessoas vacinadas.