A vacinação para 1ª e 2ª dose estão disponíveis nos seguintes pontos:

Centro de Vacinação; Unidade Básica de Saúde do Campo da Vila; Clínica de Saúde da Família Dr. Davi Marcos de Lima – Conjunto Albano Franco; Unidade Básica de Saúde Padre Almeida – Colônia Treze; Unidade Básica de Saúde do Povoado Brasília; Unidade Básica de Saúde do Povoado Jenipapo; Unidade Básica de Saúde José Bispo de Souza – Cidade Nova e Drive-thru – na Praça José Domingos Vieira, ao lado do Colégio Frei Cristóvão.

É necessário levar original e cópia de RG, CPF, Comprovante de Residência e Cartão do SUS.