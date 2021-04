A Fundação de Cultura e Arte Arperipê (Funcap) realizou, na manhã desta segunda-feira, 05, o V Diálogo Online de Cultura com secretários (as) e gestores (as) municipais ligados ao setor. O evento, coordenado pela presidente da Funcap, Conceição Vieira, e pelo Diretor do Departamento de Cultura da instituição, Fredson Santana, contou com a participação de 48 municípios, em uma representação de todo o território sergipano.

Durante a abertura do evento, a presidente, Conceição Vieira, saudou os secretários e gestores municipais de cultura e falou da importância da arte na vida das pessoas, especialmente para a saúde emocional, neste momento de dificuldades impostas pela pandemia da Convid-19. Em seguida, ela destacou os esforços que a Funcap vem realizando, através da Procuradoria Geral do Estado, no sentido de que haja o adiamento dos prazos estabelecidos na Lei Aldir Blanc (LAB), tanto para a execução dos trabalhos por parte dos artistas, quanto para a prestação de contas por parte dos gestores.

Durante o encontro, foi também debatido o fortalecimento das políticas de cultura efetivas pelo Governo do Sergipe, através da Funcap, e da importância dos diálogos com secretários (as) e gestores (as) culturais na direção deste fortalecimento, na elaboração do Plano de Cultura pelos munícipios e na recomposição do Fórum de Cultura de Sergipe. Além desses pontos, também foram descritas as ações que a Funcap tem promovido na busca por instrumentos para a ampliação dos recursos destinados à cultura do estado.

Os secretários (as) e gestores (as) municiais participantes da reunião compartilharam informações sobre as ações em torno da LAB em seus municípios, encaminharam sugestões e se colocaram à disposição para a formatação de ainda mais ações, através do apoio da Funcap, para que Estado e municípios continuem a valorizar e a divulgar a cultura e a arte sergipanas.

Lei Aldir Blanc em Sergipe

Logo no início dos trabalhos do V Diálogo Online de secretários (as) e gestores (as) municipais de cultura, o Diretor de Cultura da Funcap, Fredson Santana, realizou um balanço dos números da Lei Aldir Blanc no estado, fazendo um apanhado dos diálogos anteriormente efetivados entre a Fundação e os municípios e da mobilização e articulação junto a eles em torno da Lei Aldir Blanc.