O técnico Betinho encarou o resultado com serenidade e comentou falta de eficiência do Lagarto na conclusão das chances de gol. O Verdão chegou a estar duas vezes na frente do placar e perdeu a chance da vitória nos minutos finais.

– Falei na preleção que a equipe que fosse eficiente sairia com a vitória. Nós não fomos. Tivemos dois gols, mas pecamos na parte da eficiência e consequentemente as chances que críamos poderíamos ter saído com a vitória, mas não aconteceu. Lógico que jogamos contra equipe grande. O Sergipe está brigando pelo título e sabemos que se tivermos que jogar contra eles na semifinal serão jogos assim. Vamos continuar trabalhando, buscando as vitórias para que a nossa primeira meta aconteça, que é chegar na semifinal – avaliou o treinador.

Betinho também elogiou a qualidade do gramado da Arena Batistão após o período fechado para revitalização. Para ele, isso favoreceu o estilo de jogo de sua equipe.

– O Lagarto é uma equipe técnica, busca o gol a todo momento. Foi assim no primeiro e no segundo tempo. Envolvemos o Sergipe, fizemos com que eles jogassem só com bolas longas e tivemos nossas oportunidades – finalizou.