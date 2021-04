O presidente Jair Bolsonaro marcou para hoje (6), às 9 horas, a posse de sete ministros de seu governo no Palácio do Planalto após a reforma ministerial. Segundo a assessoria do Planalto, o evento será reservado, sem a presença da imprensa, mas terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais do governo federal. Na cerimônia serão empossados os ministros militares que mudaram de pastas após o Bolsonaro demitir Fernando Azevedo e Silva, do Ministério da Defesa. A pasta agora é comandada pelo general Walter Braga Netto, que para isso deixou a chefia da Casa Civil. Em seu lugar, assumiu Luiz Eduardo Ramos, até então responsável pela Secretaria de Governo (Segov).

Além do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que tomou posse em cerimônia reservada, o evento também será simbólico para outros dois ministros já empossados na semana passada em ato reservado no gabinete do presidente: André Mendonça, da Advocacia-Geral da União (AGU), e Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública. A deputada Flávia Arruda (PL-DF) será a ministra nomeada chefe da Secretaria de Governo, enquanto Carlos França substituirá Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores.