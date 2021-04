O Governo de Sergipe decidiu adiar a reunião do Comitê Técnico Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), prevista para ocorrer hoje, 07, e prorrogar para a próxima quarta-feira, 14, a vigência das medidas sanitárias de combate ao novo coronavírus (covid-19) adotadas na semana passada.

A medida foi confirmada ao Portal Lagartense pelo Superintendente Estadual da Comunicação Social, Givaldo Ricardo. Segundo ele, a decisão foi tomada porque a tendência para esta semana era apenas reeditar o decreto adotado na semana passada sem qualquer mudança.

Diante disso, até a próxima quarta-feira, 14, segue em vigor o toque de recolher das 20h às 05h, devendo os estabelecimentos encerrarem suas atividades às 19h; o fechamento de atividades não essenciais durante o final de semana, bem como o funcionamento dos templos religiosos com apenas 30% da capacidade. Os serviços de delivery continuam autorizados a funcionarem durante o toque de recolher e fim de semana.

Vale lembrar que, na reunião que ocorreria nesta quarta, o Governo de Sergipe reavaliaria o cenário da pandemia no estado, além da possibilidade do endurecimento ou a flexibilização das medidas restritivas já adotadas. Também seriam discutidos o escalonamento do horário do transporte público e o retorno às aulas presenciais na rede pública e privada, que está previsto para o dia 3 de maio.