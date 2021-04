No último domingo de Páscoa, mais do que os tradicionais chocolates, a jovem Amanda Souza de Jesus, moradora do povoado Quilombo, na zona rural de Lagarto, foi contemplada no 4° Prêmio do Cajucap e faturou R$ 50 mil.

O montante, contudo, poderia ter sido maior. É que uma cidadã de Nossa Senhora do Socorro também fez uma aposta vencedora e o prêmio total de R$ 100 mil acabou tendo que ser dividido entre as duas.

Com o sucesso na aposta, que lhe custou apenas R$ 10,00, Amanda participou das gravações do Cajucap, que destina parte dos recursos obtidos através do compra dos títulos de capitalização para o Grupo de Apoio a Criança com Câncer de Sergipe (GACC/SE).



