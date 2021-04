Na tarde da última terça-feira, 6, 14 vacas das raças Holandesa e Girolando foram encontradas mortas em um curral, situado povoado Santa Rosa do Ermírio, na zona rural Poço Redondo, no alto sertão sergipano. O caso foi notado pela filha do dono da fazenda, quando fora ordenhá-las.

A suspeita é que uma descarga elétrica tenha matado os animais, já que caia uma chuva leve na região. Mesmo assim, a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE) informou que a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso.