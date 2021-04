A Agência Espacial Brasileira, juntamente com a Sociedade de Astronomia Brasileira e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, informa que as inscrições para a 24ª edição da OBA Virtual e a 15ª edição da MOBFOG, virtual e presencial, continuam abertas até o dia 15 de maio para as escolas ainda não participantes, e até o dia 20 de maio para professores e alunos que já participam. O tutorial de utilização da plataforma de inscrição de alunos e escolas nos dois eventos científicos poderá ser acessado por meio do site oficial http://www.oba.org.br/site/.

Podem participar da OBA e da MOBFOG alunos do primeiro ano do ensino fundamental e alunos do último ano do ensino médio. Convém salientar que da MOBFOG também podem participar alunos do ensino superior.

Por conta da pandemia, para atender aos alunos do ensino presencial e do remoto a prova da 24ª OBA poderá ser feita online e/ou presencial dentro da escola. Para o aluno que não tiver acesso à internet, a escola pode aplicar a prova da 24ª OBA na forma presencial, mas somente dentro da escola. Em hipótese alguma o aluno pode fazer a prova fora do ambiente da unidade escolar, sob supervisão dos professores. Obviamente o aluno pode fazer a prova online também dentro da escola, mas na forma impressa, que a organização do evento chama de presencial. Evidentemente o aluno não pode fazer as duas. Veja o regulamento da OBA no site oficial do evento.

A MOBFOG pode ser realizada na forma presencial, com lançamentos de foguetes reais, mas também há a opção de foguete virtual, com data limite para lançarem foguetes até o dia 28 de maio de 2021, em qualquer uma das modalidades. Veja o regulamento da MOBFOG, pois há novidade no nível 4. O aluno da MOBFOG precisa ser previamente inscrito, tal como os da OBA, até 20 de maio de 2021.

As atividades práticas preparatórias para participarem da OBA estão contidas no arquivo “Atividades Práticas da OBA”, e as formas de construírem foguetes reais e virtuais estão contidas no arquivo “Atividades práticas da MOBFOG”, ambas disponíveis no setor de downloads.Na página oficial também estão disponíveis materiais de interesse dos professores ou na www.youtube.com/obaoficial, que é o canal oficial da OBA no YouTube, e nessa página há vídeos das lives e dos gabaritos comentados das provas anteriores da OBA, sobre foguetes, sobre o uso do software openrocket.info etc.

Sergipe no pódio

Em 2019, a equipe do Centro de Excelência Dom Luciano, localizado em Aracaju, formada pelas alunas Renata Kailane Dias Rocha e Mayra Santos Moura, sob orientação do professor Tiago Viana Nascimento, conquistou o segundo lugar geral na 13ª edição da Mostra Brasileira de Foguetes (Mobfog), que acontece dentro da programação da 22ª Jornada de Foguetes.

A OBA e a MOBFOG são eventos abertos à participação de escolas públicas ou privadas, urbanas ou rurais, sem exigência de número mínimo ou máximo de alunos, os quais devem preferencialmente participar voluntariamente. Veja o regulamento da OBA e o regulamento da MOBFOG.