O futuro de Vasco e Tombense na Copa do Brasil será decidido nesta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Almeidão, em Tombos (MG). O duelo pela segunda fase da competição nacional será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

A classificação à terceira fase tem impacto esportivo e financeiro. Além de manter viva a expectativa de um título nacional, com direito a lugar na próxima Libertadores, a vaga rende uma premiação polpuda em dinheiro: R$ 1,7 milhão. Tanto Vasco como Tombense arrecadaram R$ 1,235 milhão na edição deste ano, sendo R$ 560 mil de participação e R$ 675 mil pela classificação à segunda fase.

O rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro custou ao Cruzmaltino um posto entre os clubes que recebem maiores premiações. Se integrasse o Grupo 1, com os 15 primeiros colocados do ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o time carioca teria recebido R$ 2,5 milhões (R$ 1,15 milhão de participação e R$ 1,35 milhão por ir além da primeira etapa). Em 16º lugar, o Vasco também ficou fora do Grupo 2, dos demais integrantes da Série A, que já teria lhe rendido R$ 2,06 milhões (R$ 990 mil de participação e R$ 1,07 milhão de classificação).