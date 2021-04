A revitalização dos 19 km da rodovia SE-170, entre os municípios de Lagarto e Riachão do Dantas, já está com 91% dos serviços executados. O trecho se integra aos 32 km já revitalizados no percurso entre Riachão do Dantas e Tobias Barreto, seguindo o novo padrão estabelecido nas rodovias estaduais. Inserida no Pró-Rodovias, programa que faz parte do Avança Sergipe, cuja missão é reaquecer a economia do estado, a obra recebe investimentos na ordem de R$ 12.107.678,13.

Os serviços compreendem reciclagem do asfalto, terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, implantação de meio-fio em concreto em alguns trechos, e, por fim, sinalização vertical e horizontal. O engenheiro civil e responsável pela execução da obra, Carlos Gines, diz que os trabalhos se encaminham para a conclusão. “Estamos, atualmente, executando os dispositivos de drenagem e as sinalizações horizontais da rodovia, e logo ela estará concluída”, explica.

São seis metros de pista de rolamento (cada uma com três metros de largura) e dois metros de acostamento (um para cada lado da via), a obra é realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER).

Com o serviço de reciclagem, o ganho ambiental na obra também é destaque. “Toda a pavimentação retirada da rodovia é encaminhada para a recicladora onde é feito o processamento de junção com britas e outros materiais e retorna para a obra com mais consistência e servindo de complemento para as camadas de base que receberão o asfalto, que é fabricado na usina que montamos na cidade de Campo do Brito. Com isso, temos um ganho ambiental muito grande, já que o material que seria descartado na natureza, ainda que em local apropriado, é 100% reaproveitado, além de possibilitar uma economia de 50% no valor da obra”, detalha.