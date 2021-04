No último dia 07 de abril, Sergipe registrou 26 óbitos provocados pelo novo Coronavírus (covid-19). Deste total de vítimas fatais, dois idosos 69 e 80 anos, que já sofriam com a hipertensão e o diabetes, eram de Lagarto.

Além disso, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do boletim epidemiológico, Lagarto ainda registrou mais 14 infecções em seis mulheres e oito homens com idades entre 40 e 49 anos.

Com 4.533 casos confirmados, os lagartenses devem reforçar os cuidados, pois o Hospital Universitário de Lagarto segue com 100% dos seus leitos ocupados. No Hospital Nossa Senhora da Conceição, a taxa de ocupação é de 90%.