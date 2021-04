Na noite da última quarta-feira, 7, policiais da 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto e a Delegacia de Itaporanga D’Ajuda cumpriram um mandado de prisão preventiva em desfavor de Wanderson Tavares de Jesus, de 19 anos.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), Wanderson era alvo de investigações por ser suspeito de cometer o crime de tráfico de drogas no município de Itaporanga D’Ajuda, em junho do ano passado.

Com a prisão de Wanderson, realizada no município de Lagarto, a Polícia Civil solicitou que a população envie informações e denúncias através do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.