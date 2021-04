Na madrugada deste sábado, 10, faleceu o jornalista Julio Modesto Ribeiro. Ele era irmão do ex-deputado estadual Ribeirinho e do ex-prefeito Cabo Zé, além de ser tio-avô do deputado federal Gustinho Ribeiro (SD).

A causa da morte não foi informada pela família. Mas o ex-prefeito Cabo Zé ressaltou algumas qualidades do irmão que muito o acompanhou ao longo da vida.

“Julinho, como era carinhosamente conhecido, sempre exalou carisma por onde passou com seu jeito simples e extrovertido. Que Deus o receba de braços abertos!”, escreveu o ex-prefeito.

O Cabo ainda destacou que Julio trouxe diversas novidades para Lagarto, a exemplo do Cine Pérola, onde atualmente funciona a agência da Caixa Econômica Federal, além do jornal O Lagarto, o qual possui mais de 50 anos de existência.

A morte de Julio Modesto, que tinha 89 anos, ocorre oito dias depois do falecimento de outro integrante da Família Ribeiro: a ex-vereadora Acácia Ribeiro, vítima de um infarto fulminante.



Contudo, por conta da pandemia de covid-19, o corpo de Julio não será velado. Ele será levado em carro fechado do Hospital Universitário de Lagarto para o Cemitério Senhor do Bonfim.