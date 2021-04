Na tarde deste sábado, 10, o Lagarto Futebol Clube venceu o Frei Paulistano por 1 a 0, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Sergipano de 2021 e realizada do Estádio Mendonção, em Itabaiana.

Lá, o primeiro e único gol foi marcado pelo Candinho aos 16 minutos do segundo tempo, quando aproveitou o rebote de um escanteio. O Frei Paulistano até tentou o empate, mas não obteve sucesso.

Com o resultado, o Lagarto se isolou na liderança do Grupo B do Sergipão com 19 pontos. Agora, o Verdão voltará seus trabalhos para o próximo dia 28, quando enfrentará o Atlético Gloriense, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto.

Vale destacar que o Lagarto aproveitou que a partida seria televisionada e entrou em campo vestindo uma camisa preta, para chamar a atenção da população contra o trabalho infantil.