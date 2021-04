Neste domingo, 11, o Coletivo Som na Praça, de Lagarto, promoverá mais uma live com diversos artistas sergipanos. O evento será transmitido no Instagram @som_na_praca, a partir das 19h.

Segundo a programação, na oportunidade, se apresentarão os seguintes artistas: Mágico Kennedy (Lagarto), Nil da Banda Olie 180 (N. Sra. do Socorro), Heverton Wesley (N. Sra. das Dores), e Alef Rodrigues (Lagarto).

Além disso, durante as apresentações, o público poderá contribuir com cada artista, através do Chapéu Virtual, que disponibilizará o Pix de cada artista participante do evento.

Ao Portal Lagartense, o fundador do Coletivo Som na Praça, Afonso Augusto, destacou que a live tem o objetivo de “entreter o público, tirar artistas do ócio e fazer trocas de ideais entre pessoas de cidades distintas”.