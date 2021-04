O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) autorizou o governo a fazer uma campanha em favor do distanciamento social e do uso de máscaras de proteção individual, para a contenção da Covid-19.

A novidade foi divulgada na noite desta sexta-feira (9) nas redes sociais do perfil oficial do Palácio do Planalto, que postou uma mensagem incentivando a evitar aglomerações, uso de máscara, lavar as mãos e manter o distanciamento social.

“Mesmo com a vacinação contra a Covid-19 avançando cada vez mais, é muito importante continuarmos cuidando uns dos outros. Por isso, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel, evite aglomerações, mantenha o distanciamento e use máscara”, diz a postagem.

“Não é a primeira vez que o governo fala disso, mas a repercussão é grande nas redes sociais, já que muitas vezes houve relutância em defender esse tipo de medida contra a pandemia. A falta de um discurso único que fosse repetido pelas autoridades desde o início fez falta e é apontado pelos governadores como um problema”, explica a analista de política da CNN Renata Agostini.