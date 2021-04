O escalonamento no funcionamento do comércio e de serviços em Aracaju passa a valer nesta segunda-feira (12). A decisão municipal segue recomendação do governo do estado e visa reduzir de 30% a 36% o fluxo de passageiros no transporte público nos horários de pico para frear a proliferação do novo coronavírus.

O toque de recolher fica mantido, até o dia 15 de abril, das 20h às 5h todos os dias. Às 20h a frota de ônibus do transporte público começa a ser reduzida e, às 22h, a operação se encerra.

Veja o horário do comércio

Mercados municipais: 6h às 15h

Supermercados e minimercados: 8h às 19h

Lojas do Centro: 9h às 18h

Agências bancárias: 9h às 15h, exceto para pagamento de auxílio emergencial

Órgãos públicos: 9h às 15h, exceto serviços essenciais. Clique aqui e saiba mais

Lojas em demais bairros: 10h às 19h

Shoppings, galerias, lojas de departamento: 10h às 19h

Segundo a prefeitura, os supermercados podem funcionar para abastecimento a partir das 6h.

Outras atividades

As atividades que não estão especificadas no documento mantém o horário de abertura e fechamento regular.

Igrejas e templos religiosos permanecem funcionando com o limite de 30% de ocupação. Academias e salões de beleza não podem funcionar durante os fins de semana. Bares e restaurantes atendem o público presencialmente durante a semana, e nos fins de semana funcionam com retirada no balcão e entrega. Praias e parques não podem ser frequentados durante os fins de semana.