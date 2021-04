Por volta das 16h desta segunda-feira, 12, um homem conhecido como Jairo Podador foi alvejado à queima-roupa por um disparo de arma de fogo, na região da feira-livre de Lagarto.

O crime chamou a atenção de populares e as motivações ainda são desconhecidas. Contudo, a Polícia Militar já iniciou as buscas para prender o autor do crime.

Já a vítima foi encaminhada com vida para o Hospital Universitário de Lagarto, por meio do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu).



Jairo já foi candidato a vereador por Lagarto pelo PSD. O Portal Lagartense segue acompanhando o caso.