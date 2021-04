O Centro de Análises e Previsão do Tempo e Clima, Meteorologia e Mudanças Climáticas da Superintendência de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) prevê a ocorrência de tempo nublado e chuvas leves na região centro-sul de Sergipe, durante as próximas 48 horas.

“A terça, 13, e quarta-feira, 14, tem previsão de tempo nublado durante todo o dia, com possibilidade de ocorrência de precipitações leves e distribuídas durante a madrugada e manhã ao longo das mesorregiões do Alto Sertão, Agreste Central, Sul e Centro Sul Sergipanos.

Já na quinta-feira, 15, é provável que o tempo fique predominantemente nublado, com ocorrências de precipitações leves e distribuídas ao longo da madrugada e manhã nas mesorregiões do Alto Sertão e Baixo São Sergipanos”, detalhou o órgão que também informou que os residentes em locais vulneráveis acionem a Defesa Civil por meio do 193.