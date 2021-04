Na última segunda-feira, 12, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, realizou a entrega das novas instalações do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) II Viver Melhor.

Situado na Av. Construtor João Antônio de Santana, n° 1356, o Cras II tem o objetivo de prestar serviços, garantir os direitos e promover bem-estar para os simãodienses que a ele recorrem.

A entrega das novas instalações contou com a presença do prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana (PSB), que aproveitou para convidar a população para acompanhar, de forma remota, amanhã, 14, a inauguração da Reforma e Ampliação do Anexo I da Secretaria de Inclusão, Assistência Social e Trabalho; e da sede da Junta do Serviço Militar.