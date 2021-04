Na noite da última segunda-feira, 12, a Guarda Municipal de Lagarto (GML) recuperou duas motocicletas, sendo uma Honda Pop e uma Honda CG, ambas sem placas policiais, na região do Tanque Rocha, situado no povoado Coqueiro, na zona rural de Lagarto.

Segundo informações obtidas pelo Portal Lagartense, as motocicletas foram localizadas após o recebimento de informações dando conta que dois veículos suspeitos foram abandonados na região.

Já no local, os guardiões constataram, através de uma pesquisa, que as motocicletas haviam sido roubadas em Lagarto. Diante disso, eles a encaminharam para a Delegacia Regional de Lagarto, para as providências cabíveis.