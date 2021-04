Com o tema ‘Trabalho versus saúde mental’, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, reiniciou no último dia 5 de abril, o Projeto Roda de Conversa, que tem como objetivo oferecer à comunidade escolar a discussão de temas vinculados à educação, à saúde física e mental, através de uma metodologia participativa que promove o diálogo e a reflexão sobre os temas no contexto educacional e pessoal.

O Roda de Conversa é uma parceria intersetorial entre o Programa do Bem-Estar Físico Escolar e as profissionais do Núcleo de Apoio Interdisciplinar, com momentos dedicados ao debate de um tema predefinido, onde os participantes se reúnem através do aplicativo ZOOM.

Um profissional específico é responsável por organizar e conduzir o diálogo (mediador), outros responsáveis pela exposição e desdobramento da temática.

O projeto terá duração até o mês dezembro e tem como publico-alvo servidores da Secretaria Municipal da Educação. Os profissionais envolvidos são: Tarcisio Romão, Fabiana Lisboa, Fernanda Santana e Cristiane Gonçalves.