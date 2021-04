No último sábado, 10, o prefeito, Givanildo Costa, completou cem dias de gestão na Prefeitura Municipal de Salgado. E nesse período a Prefeitura realizou ações nas mais diversas áreas e que transformaram a vida dos salgadenses.

Confira os destaques da gestão.

Saúde

Reativamos o atendimento odontológico, paralisado há seis meses por falta de material de trabalho, equipamentos danificados e manutenção nos consultórios. Garantimos atendimento médico em povoados que antes não tinham, como no povoado Matatas e ampliamos no povoado Água Fria, que só contava com um médico do Programa da Saúde da Família (PSF), porém agora tem um clínico geral para suprir a demanda de pacientes. Também implantamos novas especialidades médicas na Rede do município, como médico pediatra e clínico geral específico. Realizamos o Testa Salgado em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, para mapear e controlar melhor a Covid-19. Foram 232 testes realizados em apenas um dia. Na vacinação contra a Covid-19 seguimos fielmente os ritos do Ministério da Saúde e do Plano Municipal de Imunização, portanto realizamos a vacinação dos idosos e dos profissionais da saúde. No caso do grupo prioritário a vacinação foi em domicílio e nos postos de saúde, enquanto os profissionais da saúde foram imunizados no posto médico. Realizamos o Dia “D” da vacinação com o objetivo de vacinar idosos com e acima de 70 anos de idade que ainda não haviam recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Também realizamos a sanitização dos prédios e órgãos públicos para eliminar qualquer partícula do novo coronavírus. Em cem dias trouxemos a Carreta do Amor, graças a uma parceria com o Hospital de Amor de Barretos que realizou 700 exames de mamografia e papanicolau nas mulheres salgadenses, gratuitamente.

Por meio da Vigilância Sanitária fiscalizamos as cinco escolas particulares do município a fim de checar se os protocolos sanitários estavam sendo seguidos e se os alunos estavam protegidos do coronavírus. Também realizamos ações de conscientização e orientação para obedecer aos protocolos sanitários na feira livre do município, direcionada aos feirantes e à população. Além da instalação de barreiras sanitárias que orientaram os condutores da cidade a tomarem todos os cuidados. A Vigilância Sanitária em parceria com a Vigilância Epidemiológica agiu ainda na adequação e na preparação das escolas municipais para o retorno das aulas presenciais, como distanciamento e marcação de carteiras. A parceria se estendeu nas visitas aos estabelecimentos comerciais, pois orientou os donos e responsáveis pelos estabelecimentos comerciais a respeitarem os protocolos sanitários. Durante o toque de recolher, a equipe da Vigilância Sanitária atuou em conjunto com a Polícia Militar para garantir que o toque de recolher e as medidas de prevenção e combate à Covid-19 fossem cumpridas durante o período determinado.

Obras

Os primeiros cem dias já foram suficientes para resolver um problema antigo da população. Elevamos o nível da estrada que dá acesso aos povoados Moendas e região, graças a construção de uma bancada, em parceria com o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER). Assim a população não fica sem acesso à sede do nosso município durante os períodos de chuva. Reiniciamos as obras do ginásio de esportes da avenida Josias Carvalho que também encontramos paralisada. Também recuperamos estradas do interior do nosso município com o trabalho da motoniveladora.

Atuamos na manutenção da iluminação pública na cidade e no interior. Reformamos o Centro de Assistência Psicossocial (CRAS) que estava em péssimas condições e reabrimos a Unidade Básica de Saúde do povoado Macedina, devolvendo aos moradores a comodidade de realizar uma consulta médica em sua comunidade. Limpamos ruas e praças pela cidade que estavam tomadas pelo mato e pelo entulho, bem como realizamos limpeza e manutenção nos sistemas elétrico e hidráulico em diversos prédios públicos municipais, além de desentupimento de bueiros para evitar alagamentos em diversos pontos da cidade nos períodos de chuva. Construímos três pontes de cimento com lajotas e corrimão no povoado Lagoa Seca que estava com o trânsito comprometido. Também construímos quebra-molas no povoado Saco Encantado atendendo a uma reivindicação da população e garantindo mais segurança. Reformamos a Escola Municipal Vovó Jovem, no povoado Água Fria, e construímos uma nova sala de aula no Durvalzinho.

Assistência Social

Nesses primeiros cem dias a Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e do Trabalho realizou o Programa Criança Feliz, percorrendo vários pontos da cidade e comunidades do interior para levar Cidadania aos pequenos. A equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) esteve em algumas comunidades para realizar o recadastramento de idosos que são acompanhados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A equipe do CRAS também realizou os Papos de Prevenção, três dias de conversas com adolescentes e mães de jovens sobre a prevenção da gravidez precoce.

Garantimos uma Semana Santa digna às famílias mais vulneráveis do nosso município, com o projeto Peixe na Mesa, primeiro com o cadastro, depois com a entrega do peixe que beneficiou mais de duas mil famílias. Além disso, nossa gestão realizou o projeto com um diferencial: além do peixe, entregou também leite de coco e arroz para garantir a moqueca completa. No Dia Internacional da Mulher realizamos uma semana de homenagens às mulheres salgadenses.

Educação

Mesmo em um período desfavorável para a Secretaria Municipal de Educação que viu as aulas serem suspensas em razão da Covid-19, a pasta trabalhou nesses cem dias para preparar o município para o retorno das aulas. Após realizar o fechamento do ano letivo de 2020, por determinação do próprio Ministério da Educação (MEC), a Secretaria investiu no Busca Ativa, para atrair alunos para a escola e manter aqueles que já estavam. As escolas receberam a visita das equipes da pasta que fizeram um levantamento sobre as necessidades de cada prédio escolar para quando acontecer o retorno presencial das aulas. Assim foram realizadas poda de árvores, capinagem, e manutenção nos sistemas hidráulico e elétrico. Servidores da Educação tiveram suas funções reorganizadas para um melhor desempenho da pasta.

A merenda escolar também foi prioridade e os cardápios foram reelaborados para garantir refeições nutritivas e de qualidade aos alunos no momento em que as aulas retornarem presencialmente. Para o retorno, a Secretaria já adquiriu os Equipamentos de Proteção Individual dos professores. As escolas do município receberam 225 carteiras novas do Governo de Sergipe que também garantiu um kit escolar composto por livros que contempla alunos do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental I, por meio do projeto Alfabetizar pra Valer. E em 22 de março iniciamos o ano letivo 2021 com aulas remotas, em que os alunos participam de casa pelo WhatsApp e também recebem algumas atividades impressas onde moram.

Transportes

A Secretaria Municipal dos Transportes devolveu o veículo ao Conselho Tutelar que estava abandonado por um problema na direção e na suspensão do veículo, e comprometendo a qualidade do trabalho do órgão. Também foram adquiridos dois novos ônibus escolares para o município, graças a emendas parlamentares. Mas os sete ônibus da frota de Salgado foram recuperados, pois assim que a nova gestão começou os veículos pararam de funcionar.

Meio Ambiente

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos recebeu da Conscensul fardamento para os catadores de materiais recicláveis e realizou ações de conscientização em alguns pontos da cidade sobre a coleta seletiva.

Finanças

Nesses cem dias a Secretaria Municipal de Finanças focou no compromisso com os servidores. Pagou em dia aos funcionários e buscou devolver ao município o crédito e a credibilidade necessárias para continuar trabalhando, pagando dívidas de precatórios, INSS, PASEP e consignados. E nesses cem dias o dinheiro público foi administrado com muita responsabilidade, pois a atual gestão conseguiu reduzir os gastos com água de R$ 47 mil em janeiro para R$ 22 mil em março, uma economia de R$ 24 mil.

Com responsabilidade, compromisso e respeito ao povo, Salgado se transforma, transforma a vida das pessoas e caminha triunfante rumo a um novo tempo.