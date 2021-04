Confiança e Sergipe se enfrentam em novo horário nesta quarta-feira. O Clássico Maior, será às 17h50, na Arena Batistão, em Aracaju, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Sergipano. Esse é o primeiro duelo do ano entre as equipes.

Inicialmente, a partida aconteceria às 16h. Essa é a segunda mudança na programação da partida promovida pela Federação Sergipana de Futebol (FSF).