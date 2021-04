A Guarda Municipal de Lagarto (GML) já está autorizada a fazer o porte funcional de arma de fogo em suas ações. A medida foi oficializada ontem, 14, com a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura de Lagarto e a Polícia Federal.

Segundo o secretário Municipal da Ordem Pública de Lagarto, Marcos França, o Acordo de Cooperação Técnica possibilitará a Guarda Municipal adquirir “materiais bélicos para o melhor desempenho dos guardiões e guardiã no serviço diário”.

Já a prefeita Hilda Ribeiro lembrou que o acordo foi assinado após um processo de capacitação dos guardas municipais, através de cursos e rigorosos testes psicológicos de aptidão.

Vale lembrar que o senador Alessandro Vieira destinou uma emenda de R$ 250 mil à GML, para que esta possa adquirir os seguintes materiais bélicos: Carabina CTT .40, pistola .40 e espingarda calibre 12.



Além disso, com a permissão da PF, a GM de Lagarto passa a integrar o seleto grupo de guardas municipais de Sergipe que possuem o porte funcional, são elas as dos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Estância.