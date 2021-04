O Estádio Etelvino Mendonça, o ‘Mendonção’, em Itabaiana, passará por um processo de revitalização. A reforma será realizada pelo Governo do Estado, por meio de verba federal do Ministério da Cidadania, através da Secretaria Nacional de Esporte, no valor de R$ 1 milhão, disponibilizada a partir de emenda do deputado federal Fábio Mitidieri.

A superintendente de Esportes do Governo do Estado, Mariana Dantas, visitou o local para avaliar as principais demandas de reforma, junto ao parlamentar e ao presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado estadual Luciano Bispo, e ressaltou a importância da revitalização, neste ano que o espaço completa 50 anos de existência.

“O Etelvino Mendonça é uma das praças esportivas mais antigas do nosso estado, por isso a importância dessa visita, que teve como objetivo fazer uma avaliação das necessidades. A prioridade será troca do gramado, mas além disso, o nosso objetivo é fazer a reforma do banco de reservas, troca do placar eletrônico e uma revisão em toda a parte elétrica do estádio. Outras melhorias também serão feitas, pois a ideia é criar um amplo projeto, para modernização de toda a estrutura do estádio”, disse a superintendente.

O deputado federal também falou sobre o processo de revitalização do Etelvino Mendonça. “Mendonção representa o Itabaiana, um dos clubes de tradição do nosso estado, e precisa de uma reforma. Seu gramado precisa urgentemente ser modificado, assim como, receber um novo placar eletrônico e melhorar os vestiários. Viemos com a equipe técnica da Secretaria da Educação, juntamente com a Mariana Dantas, superintendente de Esportes de Sergipe, para identificar essas demandas e garantir o recurso para que tudo aconteça em tempo hábil”, acrescentou Fábio Mitidieri.

Para o prefeito do município, Adailton Sousa, o Mendonção é um dos principais estádios de Sergipe e esses recursos irão beneficiar o futebol não só para o Tricolor, mas para os clubes de todo o estado. “A gente espera ansiosamente, como torcedor do Itabaiana e fã do futebol sergipano, que essa obra se concretize o mais rápido possível, para que a gente tenha um estádio de futebol a nível de competições nacionais e até internacionais”, disse Adailton.

Gramado

A princípio, foi discutida a causa do desgaste do gramado e como sanar esse problema, sendo estipulado o prazo de cem dias para entrega da obra, conforme o engenheiro Ricardo da Silva, que é responsável pela manutenção do gramado da Arena Batistão.

“Hoje em dia temos gramados que oferecem uma condição de jogo muito melhor. No caso do Etelvino Mendonça, tem uma contaminação grande de ervas daninhas. A camada do solo é ardilosa, ou seja, em uma chuva pesada, a água demora a infiltrar no solo, refletindo na superfície, o que não deixa a bola rolar em campo, fazendo com que o jogo fique amarrado. O que vai ocorrer é a troca do gramado. Quando falamos nessa troca, é a mudança de sua superfície, como também trazer a instalação de um sistema de drenagem e sistema de irrigação automatizado”, revelou o engenheiro agrônomo Ricardo da Silva.